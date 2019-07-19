США заявили о «явных доказательствах» уничтожения иранского беспилотника

В США отвергли заявления Тегерана о том, что заявление США о сбитом американскими ВС 18 июля в Ормузском проливе беспилотнике Ирана не соответствует действительности, указав на наличие «явных доказательств».

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что американские власти «имеют явные доказательства» того, что БПЛА Ирана был сбит Вооруженными силами США. Кроме того, источник предупредил Тегеран, что в случае нового приближения иранских беспилотников к американским кораблям, «они вновь будут сбиты», передает ТАСС.

18 июля Дональд Трамп сообщил, что иранский дрон сбит кораблем ВМС США, однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что у Тегерана нет информации об уничтожении беспилотника.

Позже сообщалось, что дрон был сбит новейшим оружием. Между тем представитель вооруженных сил Ирана настаивал, что «все беспилотники, принадлежащие Ирану и выполнявшие задачи <...> в Персидском заливе и Ормузском проливе, вернулись в целостности на свои базы».