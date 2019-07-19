Иран не подтвердил уничтожение американцами иранского дрона

У Тегерана нет информации об уничтожении иранского беспилотника, сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как заявил руководитель внешнеполитического ведомства страны, иранская сторона не получала информации о том, что «потеряла сегодня дрон», передает ТАСС.

При этом Зариф в Twitter напомнил, что США находятся чересчур далеко от Ормузского пролива, чтобы вмешиваться в ситуацию в регионе, передает РИА «Новости». Reminder pic.twitter.com/mOOt9sG3ir — Javad Zarif (@JZarif) 18 июля 2019 г. Напомним, американский президент Дональд Трамп и военное ведомство США сообщили об уничтожении иранского дрона кораблем ВМС США.

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