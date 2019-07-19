Названо оружие, которым ВМС США сбили иранский дрон

Корабль ВМС США при помощи новейшей системы уничтожения дронов сбил иранский беспилотник, сообщают СМИ.

Как сообщает портал Military, десантный корабль «Боксер» имеет на борту систему Light Marine Air Defense Integrated System (LMADIS), которая сочетает оптические и электронные технологии с функциями РЛС для уничтожения беспилотников противника, передает РИА «Новости».

Тем временем журналист The Wall Street Journal, присутствовавший на борту Boxer в момент инцидента, сообщил, что перед тем, как беспилотник был сбит, к американскому кораблю приближались военные вертолет и судно Ирана.

Как пишет издание, «Боксер» шел в сопровождении эсминца «Бейнбридж» , вертолетоносца «Льюис Пуллер» , заправщика и еще двух кораблей. Первым к американскому десантному кораблю приблизился вертолет «Белл» 212 ВМС Ирана, зависший в нескольких метрах от палубы, передает ТАСС. Американцы подняли в небо свой вертолет и иранцы предпочли ретироваться.

Позднее мимо «Боксера» прошли несколько иранских скоростных катеров, а затем крупный иранский корабль шел за американским на разрешенном расстоянии в 500 метров. Чтобы предотвратить сближение, были подняты несколько вертолетов и только после этого в небе появился беспилотник, сбитый американцами.

Телеканал ABC уточняет также, что иранский БПЛА был сбит подразделением 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты США.

Напомним, в четверг американский президент Дональд Трамп и военное ведомство США сообщили об уничтожении иранского дрона кораблем ВМС США.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что у Тегерана нет информации об уничтожении иранского беспилотника.

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