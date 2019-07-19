Иран предоставил доказательства выживания беспилотника после его «уничтожения» американцами

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения сил Ирана) обнародовал видео с доказательством того, что американский корабль не сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

На видео зафиксированы кадры с якобы сбитого БПЛА Ирана, ведущего съемку американского корабля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

Время, зафиксированное в ролике, указывает, что аппарат продолжал вести съемку после того, как президент США Дональд Трамп объявил о его уничтожении, говорится в сообщении.

18 июля Дональд Трамп сообщил, что иранский дрон сбит кораблем ВМС США, однако глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что у Тегерана нет информации об уничтожении беспилотника. Позднее в США отвергли эти сообщения Ирана.