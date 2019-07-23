Росстат прояснил данные о скачке притока мигрантов в Россию

Резкий приток числа мигрантов в Россию в начале 2019 года обусловлен тем, что МВД с начала года начало направлять более полные данные, сообщили в Росстате.

В ведомстве пояснили, что с первого января вместо листков учета прибытия Росстат ввел форму федерального статистического наблюдения №1-ПРИБ/ВЫБ, передает РИА «Новости».

«Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», – пояснили в Росстате РБК.

Также показатели поднялись из-за тех, кто получил временную регистрацию в России, при этом миграция внутри страны уменьшилась, добавили в ведомстве.

Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС заявили, что приток мигрантов в Россию в январе-апреле достиг аномального максимума за 10 лет и составил 98 тыс. человек.