Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум

Приток мигрантов в Россию в январе-апреле достиг аномального максимума за 10 лет и составил 98 тыс. человек, сообщается в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

«В первые месяцы 2019 года миграционный прирост населения России резко увеличился, с 57,1 тыс. человек в январе-апреле 2018 года до 98 тыс. в январе-апреле 2019 года. Этот рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну – 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось», – передает РИА «Новости» текст мониторинга.

По данным исследователей, динамика «выглядит аномальной».

«Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 года резко увеличился, превысив значения всех предшествующих десяти лет. Численность иностранных трудовых мигрантов в России несколько выросла, а доля легализованных на рынке труда среди них сократилась», – отмечают они.

Аналитики предположили, что резкий рост прибытий связан с тем, что в 2018 году их недоучли.

«Из стран – крупных миграционных партнеров России в наибольшей мере увеличился миграционный прирост с Арменией и Украиной. При этом сократился показатель миграционного прироста с Белоруссией и Молдавией. Основными миграционными донорами России становятся Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения», – говорится в исследовании.



Миграционный прирост России со странами дальнего зарубежья в начале 2019 года был выше данных за 2011 год, когда он был максимальным В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза).

Напомним, ранее ООН подготовила демографический доклад, согласно которому число жителей России через 59 лет может сократиться до 100 млн человек, а к 2100 году – до 83,7 млн человек.