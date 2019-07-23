Новак анонсировал скорую договоренность с Минском по нефти

Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск близки к договоренности по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию.

«Мы должны этот разговор продолжить на этой неделе. В целом мы близки к договоренности», – сказал Новак, РИА «Новости».

Также Новак напомнил, что в начале года была подписана дорожная карта «по стимулированию развития нефтяных действующих месторождений».

«В настоящее время в соответствии с дорожной картой идет инвентаризация и изучение достаточности существующей системы льгот и запасов подтверждение. В ближайшее время, мы планируем где-то к осени закончить эту работу и уже на основе этих данных в соответствии с дорожной картой подготовить предложения по стимулированию добычи на месторождениях... В первую очередь это действующие месторождения – Западная Сибирь, Поволжье», – уточнил он.

Накануне Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации.

Кроме того, глава Минэнерго прокомментировал предположение Международного энергетического агентствы (МЭА) о возможном переизбытке на рынке нефти в 2020 году из-за роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, особенно в США.

«Я бы сейчас не делал таких точных прогнозов, потому что на рынке ситуация постоянно меняется. Очевидно, что сейчас мы имеем достаточно сбалансированный рынок, как вы видите, волатильность невысокая», – сказал министр.

«Рынок будет, мне кажется, обеспечен ресурсами, спрос во многом будет зависеть от экономических взаимоотношений между крупными державами. Здесь, мы видим, есть и позитивные сдвиги, поэтому надеемся, что спрос будет такой же большой, как в предыдущие годы», – добавил он.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. 1 июля «Транснефть» возобновилапоставки по «Дружбе» в полном объеме.

В конце июня в ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предложили увеличение тарифа на 21,7% в качестве одного из вариантов компенсации за сокращение объемов транспортировки нефти. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной.