Россия согласилась с просьбой Белоруссии повысить тариф на прокачку нефти

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство считает требование Белоруссии о повышении тарифа на прокачку нефти по своей территории справедливым, однако оно должно быть ниже предложенного.

«Требования по повышению тарифа на транзит нефти через Белоруссию справедливы, но не до такой степени, которая была заявлена белорусской стороной (на 21,7%). Не до такой степени, речь идет о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем в России, ниже, чем на Украине и в Европе», – сказал Козак, передает ТАСС.

Он отметил, что уже подготовлен компромиссный вариант о постепенном выравнивании тарифов.

Козак рассказал, что тариф на прокачку нефти будет рассмотрен 13 июля с вице- премьером Белоруссии Игорем Ляшенко. «Минимально (возможный рост тарифа – прим. ВЗГЛЯД) – такой же, как в России. Но у нас есть компромиссное предложение, не буду сейчас его озвучивать», – сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предложил увеличение тарифа в качестве одного из вариантов компенсации за сокращение объемов транспортировки нефти.