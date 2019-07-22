Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

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Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

У Дании появился аргумент перед американцами для одобрения «Северного потока-2»Фото: Bernd Wustneck/DPA/ТАСС
Желание поляков отказаться от российского газа и перейти на норвежский газ сыграет злую шутку с Варшавой. Польша, которая является не менее ярым противником «Северного потока – 2», чем Украина, может очень сильно помочь российскому проекту в его датской проблеме. Датчане одобрили польско-норвежский газопровод Baltic Pipe, после чего шансы выдачи разрешения для «Северного потока – 2» резко выросли. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Почему Иран не отпускает российских моряков

Судьба российских моряков с танкера Stena Impero сейчас в руках ИранаФото: Stena Bulk/Reuters
Среди членов экипажа британского судна Stena Impero оказались трое россиян. Танкер задержали власти Ирана после того, как тот столкнулся с рыболовецкими судами. Весь экипаж остается на борту Stena Impero, с которым не удается установить связь. В России пообещали добиваться скорейшего освобождения моряков. Каковы шансы на успех и есть ли у Ирана право удерживать Stena Impero? Подробности...
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От космического будущего Украины осталось только советское прошлое

Украина разучилась делать даже те ракеты советского времени, которые производились на ее территорииФото: Сергей Казак/Фотохроника ТАСС
Целую серию громких заявлений о своих космических планах сделала в последнее время Украина – и о разработке новой ракеты, и о пилотируемом орбитальном челноке, и даже о создании лунной базы. Все это «передний край» космических технологий. Насколько реальны все эти планы и что может на деле произвести сегодня украинский «космический кластер», тем более без участия России? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русских на Западе любят из-за хакеров

Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...

Genesis G80 наступает на пятки немцам

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...

У русского кино две беды – цензура и свобода

Алексей Алешковский, сценарист
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
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              Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

              22 июля 2019, 21:01

              Текст: Анастасия Норина

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              Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений, пока не завершится их инвентаризация, сообщают в Кремле.

              Отмечается, что поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля, передает РИА «Новости».

              «Правительству Российской Федерации ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации», – говорится в поручении.

              Поручение должно быть исполнено до 31 декабря текущего года.

              Также сообщается, что до 20 июля Путин должен получить финансово-экономическое обоснование предложений по государственной поддержке Приобского месторождения Роснефти.

              Ранее стало известно, что нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы в 2,6 трлн рублей.


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