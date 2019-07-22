Путин поручил ввести мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений, пока не завершится их инвентаризация, сообщают в Кремле.

Отмечается, что поручение дано по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, которое состоялось 10 июля, передает РИА «Новости».

«Правительству Российской Федерации ввести мораторий на оказание новых мер государственной поддержки при разработке нефтяных месторождений в Российской Федерации до завершения инвентаризации», – говорится в поручении.

Поручение должно быть исполнено до 31 декабря текущего года.

Также сообщается, что до 20 июля Путин должен получить финансово-экономическое обоснование предложений по государственной поддержке Приобского месторождения Роснефти.

Ранее стало известно, что нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы в 2,6 трлн рублей.