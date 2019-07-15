Стало известно о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн рублей льгот

Нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы в 2,6 трлн рублей, говорится в плане нового проекта, изложенного в письме главы Роснефти Игоря Сечина президенту Владимиру Путину. Содержание плана раскрывают российские СМИ.

По информации «Ведомостей», письмо главе государства было написано 26 июня, к нему прилагаются расчеты KPMG.

Издание отмечает, что глава Роснефти просит президента поддержать проект федерального закона о развитии Арктики. Соответствующий документ разработан Минвостокразвития и предусматривает особый режим для инвесторов.

«Ведомости» добавляют, что на письме Путин написал поручение премьеру Дмитрию Медведеву: «Проработать предложение и доложить».

В начале лета Сечин сообщал, что Роснефть создаст Арктический кластер месторождений. По его словам, с 2027 года там можно будет добывать до 100 млн тонн нефти в год.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получит Россия в результате расширения шельфа в Арктике.

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