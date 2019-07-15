Стало известно о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн рублей льгот

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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

Фото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Когда у России появится новый авианосец

Представленные на выставках модели авианосцев не учитывают реальные возможности наших корабеловФото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге на Международном военно-морском салоне показали макет нового российского авианосца «Ламантин». Это далеко не первый проект авианосца, который появился в России в последние годы. Однако вопрос, когда страна перейдет от создания макетов к строительству настоящих боевых кораблей, пока остается открытым. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем Средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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            Стало известно о просьбе Сечина дать нефтяникам 2,6 трлн рублей льгот

               15 июля 2019, 08:20
            Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
            Текст: Ольга Никитина

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            Нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн рублей, но для этого им нужны беспрецедентные налоговые льготы в 2,6 трлн рублей, говорится в плане нового проекта, изложенного в письме главы Роснефти Игоря Сечина президенту Владимиру Путину. Содержание плана раскрывают российские СМИ.

            По информации «Ведомостей», письмо главе государства было написано 26 июня, к нему прилагаются расчеты KPMG.

            Издание отмечает, что глава Роснефти просит президента поддержать проект федерального закона о развитии Арктики. Соответствующий документ разработан Минвостокразвития и предусматривает особый режим для инвесторов.

            «Ведомости» добавляют, что на письме Путин написал поручение премьеру Дмитрию Медведеву: «Проработать предложение и доложить».

            В начале лета Сечин сообщал, что Роснефть создаст Арктический кластер месторождений. По его словам, с 2027 года там можно будет добывать до 100 млн тонн нефти в год.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получит Россия в результате расширения шельфа в Арктике.

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