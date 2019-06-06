Арктический кластер месторождений создают в России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания создаст Арктический кластер месторождений, по предварительным оценкам, с 2027 года там можно будет добывать до 100 млн тонн нефти в год.

«Ресурсы российской Арктики только в наземной части оцениваются до 10 млрд тонн нефтяного эквивалента. Мы приступаем к их освоению», – сказал глава «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Сечин пояснил, что Арктический кластер месторождений должен стать локомотивом развития всей зоны, наиболее перспективные районы расположены на севере Красноярского края у Северного морского пути.

«Здесь подтверждено наличие нефти, которую по качественным характеристикам можно считать премиальной... Запасы требуют детального геологического изучения, но уже предварительные оценки говорят о возможной ежегодной добыче до 100 млн тонн нефти начиная с 2027 года», – сказал Сечин.

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