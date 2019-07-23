Гурцкая: Трагедия в лагере под Хабаровском показала проблемы закона о детском отдыхе

Как показала трагедия в палаточном детском лагере в Хабаровском крае, к соблюдению норм организации детского отдыха стоит всерьез присмотреться, заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, заслуженная артистка Диана Гурцкая.

В ночь на вторник загорелся палаточный лагерь на территории базы отдыха в Хабаровском крае. Сгорели 20 палаток из 26, в которых отдыхали 189 детей. Трое детей погибли, 12 человек пострадали. Позже стало известно, что лагерь работал незаконно, а возгорание могло произойти из-за неисправного обогревателя.

«Индивидуальный предприниматель, организовавший лагерь, нашел лазейку в законе, чтобы избежать дополнительных проверок, и не соблюдал установленных правил. Это очень печально и должно получить оценку со стороны правоохранительных органов», – считает Гурцкая.

В декабре 2016 года в России был принят закон, устанавливающий, как нужно организовывать и как контролировать детский отдых в стране. Гурцкая заявила, что ему, похоже, следуют далеко не все. «В 2016 году был принят специальный закон, регулирующий особенности организации детского отдыха, в котором основной акцент сделан как раз на безопасности детей. Однако, к сожалению, как показала эта трагедия, реализация принятых норм вызывает серьезные вопросы», – посетовала Гурцкая.

По факту произошедшего в лагере под Хабаровском возбуждено уголовное дело. В правоохранительных органах сообщили, что пожарных вызвали поздно, поскольку сотрудники лагеря пытались потушить возгорание самостоятельно.