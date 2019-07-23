Назван вероятный источник возгорания в лагере под Хабаровском

Причиной пожара в палаточном лагере под Хабаровском, в результате которого погиб ребенок, могла стать неисправность обогревателя, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями», и, «по одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару», передает ТАСС.

«Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются», – добавил он.

Тем временем в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщили, что власти выплатят семье погибшей при пожаре девочки 1 млн рублей из резервного фонда.

В понедельник в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» произошел пожар. Из 26 палаток сгорели 20.

В результате погиб ребенок, девять получили травмы, трое находятся в реанимации.

При этом сотрудники лагеря пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных поздно.