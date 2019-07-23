Эксперт объяснил панику немецких СМИ из-за возможного сближения России и Украины

«Журналисты Die Welt боятся, что Зеленский сможет договориться с Путиным. И тогда Украина начнет разговаривать с Москвой без посредников, без немцев, без французов. Это многим на Западе очень не понравится», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя опасения немецких журналистов о сближении Украины и России после выборов в Раду.

«В массе своей немецкие журналисты очень осторожно комментируют большую победу Зеленского на выборах в Раду. Здесь считают, что он пока себя никак не проявил. Им непонятно, что он за политик, – пояснил политолог Александр Рар. – Все понимают, что украинский народ просто выгнал старых политиков и на их место нанял новых людей. Но что это за новые люди, не подвержены ли они связям с олигархами – немцам пока не понятно».

Собеседник отметил, что к Украине в Германии за последние годы не раз относились с большими надеждами, но всякий раз Украина разочаровывала.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, ряд немецких СМИ выразили серьезную обеспокоенность победой партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду. Так, по мнению журналистов газеты Die Welt, итоги голосования могут означать, что Европа столкнется с серьезными проблемами.

Издание полагает, что среди украинцев, проголосовавших за партию «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, очень много людей, желающих улучшения отношений с Россией, что, по мнению издания, может стать «проблемой для всей Европы».

«Что касается Die Welt, то это издание настроено очень критически по отношению к России. Можно сказать, что оно ведет с Россией свою собственную войну. И журналисты этой газеты боятся, что неопытный Зеленский вдруг сможет договориться с Путиным. И тогда Украина не будет так стремиться в НАТО и Европейский союз, на что очень рассчитывают некоторые политические силы Германии. А вдруг Украина начнет разговаривать с Москвой без посредников, без немцев и французов? Это многим на Западе, конечно, очень не понравится», – считает германский политолог.

По его словам, стратегическая ошибка Германии заключается в том, что она никогда не становилась посредником в полном смысле этого слова, а всегда была на стороне Украины и надеялась, что Россия начнет сдавать свои позиции. «А Россия свои позиции не сдает», – отметил собеседник.

«Мне кажется, нужны другие переговоры, возможно, другой формат. Если мы хотим увидеть сдвиги в ситуации на востоке Украины, должны разговаривать Россия и США. Германия, Франция и остальные европейские страны слишком слабы в этом отношении», – констатировал Рар.

При этом непосредственное влияние Германии на Украину никогда не было особенно ощутимым, подчеркнул эксперт. Крупных германских инвестиций в страну нет. Но Германия все-таки не хочет серьезно ссориться с Россией, поэтому говорит Украине: «мы на вашей стороне, но надо и с Россией договариваться».

«Мне кажется, нынешние украинские политики, и сам Зеленский, понимают, что какой-то большой поддержки, в том числе и военной, Украине от Запада ожидать не стоит, поэтому нужно идти другими путями», – резюмировал Александр Рар.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися. Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

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