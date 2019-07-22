Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой

Страны Евросоюза полны решимости работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины для продолжения политической ассоциации и экономической интеграции, говорится заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении подчеркивается, что граждане Украины дали властям «сильный мандат на реализацию программы реформ», передает ТАСС.

«Евросоюз продолжает поддерживать демократическую, стабильную и процветающую Украину. Мы полны решимости работать с новой Верховной радой, будущим правительством, когда они будут сформированы, чтобы продолжать нашу политическую ассоциацию, экономическую интеграцию и работать над процессом реформ, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации», – подчеркнули во внешнеполитической службе ЕС.

Среди первоочередных реформ в документе отмечается борьба с коррупцией, установление верховенства закона, обеспечение энергетической и макроэкономической стабильности «на благо граждан Украины».

ЕС отметил, что согласно предварительному заключению наблюдателей ОБСЕ свободы и права граждан на выборах «в целом соблюдались». Брюссель также призвал Киев принять меры к минимизации различных отмеченных наблюдателями негативные практики, такие как подкуп избирателей или манипулирование СМИ.

Во воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися.

По итогам обработки 80 процентов протоколов с парламентских выборов на Украине, партия «Слуга народа» лидирует с 42,85% голосов, результат «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает третье место с 8,33%. У «Батькивщины» – 8,10% голосов, у «Голоса» – 6,07%.

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