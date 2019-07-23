Эксперт: За обострением на границе Киргизии и Таджикистана не стоят внешние силы

«Надеюсь, взаимное сопротивление местных «авторитетов» перейдет в русло переговоров, только тогда есть шанс полностью закрыть этот конфликт», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Аркадий Дубнов. Так он прокомментировал перестрелку, вспыхнувшую на спорном участке таджикско-киргизской границы в канун саммита двух стран.

«Только на встрече такого уровня можно ожидать решения приграничных проблем», – уверен эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов Он напомнил, что конфликт не прекращается по той причине, что после распада Советского Союза границы двух республик «были проведены достаточно условно». А нынешние перестрелки, по его мнению, неслучайно вспыхнули в канун саммита Киргизии и Таджикистана – это намеренная провокация.

Однако, по его словам, конфликты такого уровня могут решать не президенты, а только лидеры местных общин, которые «контролируют землю, воду, торговые сделки». «Причемю, не в их интересах, чтобы эти проблемы были решены путем обмена территорий, что является общепризнанной методикой при разграничении подобных спорных участков», – полагает Дубнов.

Напомним, по сообщениям местных СМИ, спор начался с того, что жители села Ворух установили свой флаг на въезде в село, что не понравилось жителям соседнего киргизского села Аксай. Ворух представляет собой таджикский анклав, со всех сторон окруженный киргизской территорией.

В понедельник на границе вспыхнул настоящий бой, в котором погиб один гражданин Таджикистана и пострадали еще около трех десятков человек, сообщал «Коммерсантъ». В погрануправлении Таджикистана назвали этот инцидент провокацией, призванной саммиту двух стран. Встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым должна пройти не позднее 25 июля в таджикском городе Исфара. Одновременно запланирована встреча Рахмона с жителями села Ворух, в котором он был последний раз в 1993 году, вскоре после прихода к власти.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник перестрелки возобновились, в результате чего ранение получил киргизский пограничник. Как сообщили в Бишкеке, «с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии».

«Это чисто внутренние проблемы, никакие внешние злые силы не стоят за этим. Все происходит на уровне бытовых разборок», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. В отличие от Дубнова, Багдасаров выразил надежду на то, что навести порядок на границе удастся не местным аксакалам, а самим президентам.