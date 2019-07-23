Обработаны 92,7% протоколов на выборах в Раду

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает на выборах в Верховную раду 43,12% и сохраняет значительный отрыв от следующей за ней партией Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – за жизнь» (13,03%), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 92,71% протоколов.

На третье место выходит партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,19%), далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,14%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» – 5,87%, передает РИА «Новости».

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

Во воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися. Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины. Между тем, в Германии испугались сближения Москвы и Киева после выборов в Раду.

По итогам голосования президент Украины Владимир Зеленский предложил партии Святослава Вакарчука «Голос» подумать о коалиции в новой Раде. Вакарчук в ответ заявил о готовности «к должностям», однако потребовал продолжить курс Украины в НАТО.

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