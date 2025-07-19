Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Кличко раскритиковал поведение Зеленского в отношении местных властей
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому каналу NTV раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за отсутствие контактов с местными властями.
Кличко заявил, что у него есть контакт со всеми, однако Зеленский не поддерживает связь с местными органами самоуправления, включая мэра столицы, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что разрыв таких контактов между центральной властью и регионами неразумен.
Ранее Кличко обвинил украинские власти в блокировании Киевсовета. Он также рассказал о нарастающем давлении на местные власти украинской столицы со стороны правоохранительных органов, обвинив их в манипуляциях и нарушениях. Мэр Киева заявил, что власть на Украине «воняет авторитаризмом»