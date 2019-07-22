Рейс Москва – Анталья совершил посадку во Внуково из-за отказа двигателя

Рейс Москва – Анталья приземлился в аэропорту Внуково, об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет Boeing-747 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс FV5861 Москва – Анталья, совершил посадку во Внуково», – сказал собеседник ТАСС.

Он пояснил, что самолет вернулся из-за отказа одного из четырех двигателей. «Ситуация не представляет угрозы, но по решению командира воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что рейс Москва – Анталья развернулся в воздухе над Черным морем и направился в сторону Москвы.