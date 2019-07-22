Рейс Москва – Анталья развернулся над Черным морем из-за отказа в работе двигателя

Рейс Москва – Анталья авиакомпании «Россия» возвращается в аэропорт отправления, сообщил источник в авиационных кругах.

Самолет развернулся над Черным морем и готовится к посадке во Внуково, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar.

Источник агентства в авиационных кругах пояснил, что у борта произошел отказ в работе одного из двигателей.

Рейс FV5861 Москва – Анталья находится в воздухе 3 часа 35 минут.