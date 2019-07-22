Политолог: Путин показал — проекты АНО «Россия - страна возможностей» востребованы на уровне государства

«Сам президент дает понять: то, что делает «Россия – страна возможностей» – это направление государственной политики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Так он прокомментировал решение Владимира Путина лично возглавить наблюдательный совет этой организации.

«Тот факт, что президент возглавил наблюдательный совет некоммерческой организации – знак того, что это дело государственное, это вектор развития нашей страны», – отметил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. По его мнению, тем самым признано особо важным, что у рядовых россиян, у всех талантливых, особенно молодых людей, должна быть возможность для самореализации в самых разных сферах, добавил эксперт

Напомним, в понедельник президент подписал указ о составе наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», при этом он решил лично возглавить этот совет.

«Президент показывает и государственным органам, и общественникам, куда нужно направлять свои усилия. А для общественников – это знак того, что такие проекты будут востребованы на уровне государства. Для рядовых россиян указ стал знаком того, что возможности для самореализации есть, и они гарантированы лично президентом», – подчеркнул Гусев. «Для государственных органов это решение президента стало сигналом: делайте также, ищите в этом направлении новые проекты, новые идеи», – добавил он.

Дмитрий Гусев отметил, что ранее президент неоднократно, в том числе на международном уровне, упоминал проекты платформы «Россия – страна возможностей» и отмечал уникальность и успешность этих проектов. Так, напомнил он, глава государства рассказывал об этих инициативах в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме, в недавнем интервью итальянской газете Il Corriere della Serra, и, общаясь с гражданами в ходе «Прямой линии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» возникла по инициативе самого президента. Указ о ее создании он издал в мае 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

«Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов. Это, в частности: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв».

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров ранее отмечал: президент последовательно выстраивает систему по созданию социальных лифтов в России. «Работа по поиску, поддержке и развитию талантов в масштабах всей страны ведется на протяжении уже многих лет... Все это – элементы одной общей системы, частью которой является и платформа «Россия – страна возможностей». Это крайне важная работа, и для нас особенно значимо, что президент принимает в ней личное участие», – подчеркнул Комиссаров.

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