Суд освободил клиентку гадалки из дела полковника Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая ранее дала свидетельские показания на скандально известного экс-полковника Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи.

«Приговор Марчуковой изменить... Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчета один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей – за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда», – сказала судья, передает РИА «Новости».

Ранее Останкинский суд Москвы назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии и штраф 700 тыс. рублей. Ее дело было заслушано в особом порядке, так как она полностью признала свою вину. Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай о готовящихся в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко.

Напомним, по делу ПАО «Нота-банк» летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны братья Ерохины, а несколько позднее – Марчукова. Сестрам Марчуковым вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков.

По версии следствия, Захарченко предупредил Марчукову о планирующемся обыске, что позволило вывезти до изъятия все документы и оргтехнику.

Сам Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, его обвинили в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Так, по мнению СК, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке.

В июне 2019 года его приговорили к 13 годам колонии, он также был оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания.