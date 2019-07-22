Осужден убийца участницы конкурса «Missis World Russia»

Обвиняемый в убийстве 29-летней жительницы Магнитогорска, участвовавшей во всероссийском конкурсе красоты в 2016 году, осужден на 21 год исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскано 3 млн рублей в счет возмещения морального вреда», – говорится на сайте ведомства.

Следствие и суд установили, что в июне 2018 года осужденный позвонил потерпевшей, разместившей на одном из сайтов объявление о продаже легкового автомобиля.

«Под предлогом проверки технического состояния автомобиля, он предложил потерпевшей проехать к нему в автомастерскую, где убил женщину и похитил автомобиль и документы», – отмечается в сообщении.

ТАСС уточняет, что речь идет о финалистке конкурса красоты Ксении Туленковой, убитой в 2018 году неподалеку от Магнитогорска. Тело девушки нашли в Кизильском районе. Согласно данным страницы Туленковой в соцсети, она участвовала во всероссийском конкурсе красоты в 2016 году и заняла второе место на региональном этапе.

Подозреваемый в убийстве был задержан в июле 2018 года. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об убитой участнице конкурса для замужних женщин Missis World Russia.