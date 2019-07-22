Девочка умерла в Москве после падения на нее футбольных ворот

Десятилетняя девочка, получившая тяжелые травмы после падения футбольных ворот на спортивной площадке в Туле, скончалась в больнице в Москве.

«Сегодня утром девочка скончалась в Москве», – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Тульской области Анна Киреечева РИА «Новости».

18 июля 2019 года на спортивной площадке в поселке Рассвет Тульской области на девочку упали футбольные ворота.

По данным издания «Тульские новости», у пострадавшей были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом челюсти, ключицы и ребер. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

После этого СК возбудил дело о халатности.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве.