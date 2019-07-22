В Ливии не нашли адвокатов двум арестованным россиянам

Двум российским сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей, обвиненных в Ливии во вмешательстве в выборы, не могут найти адвокатов, сообщил глава фонда Александр Малькевич.

Малькевич заявил «Интерфаксу», что в Ливии происходит «политической терроризм» в отношении граждан России.

«Ливийские адвокаты отказываются работать, потому что арестованы все, кто хоть как-то взаимодействовал с нашими ребятами, кто наводит справки, пытался помочь и узнать судьбу ребят», – добавил он.

Напомним, Правительство нацсогласия (ПНС) Ливии арестовало двух россиян по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане России якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи.

В Кремле заявляли, что Москва предпринимает все необходимые меры для выяснения причин задержания российских граждан в Ливии.