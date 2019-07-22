В Британии признали несостоятельность своего флота

ВМС Великобритании не способны защитить интересы Соединенного Королевства во всем мире, заявил замминистра обороны Тобиас Элвуд.

Как пишет The Times, такое заявление Элвуд сделал после задержания иранскими военными в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.

«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, опережают [наши действия], мир становится все более сложным. Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной арене, необходимо увеличить финансирование на нужды вооруженных сил, и не в последнюю очередь – королевского флота. Наши ВМС слишком малы, чтобы защищать свои интересы по всему миру», – передает ТАСС слова Элвуда.

Экс-командующий ВМС лорд Уэст добавил, что «сменявшие друг друга правительства Великобритании сократили надводный флот до такой степени», что это стало угрожать национальной безопасности.

Ранее газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники написала, что британская разведка Ми-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия якобы может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

Источник издания в «западных службах безопасности» заявил, что Россия, у которой имеются «технологии по подделке GPS», могла оказать Тегерану помощь «в этой авантюре».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о задержании Ираном британского судна Stena Impero, среди членов экипажа которого оказались трое россиян.