Мужчину с поясом смертника задержали в Югре

Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области задержали в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) мужчину с самодельным взрывным устройством, сообщил источник в силовых органах.

Задержание произошло утром 21 июля. В ходе досмотра у задержанного обнаружили «закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом».

«Согласно заключению эксперта, пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена с поражающими элементами (болтами), направленного действия, общей массой 2570 грамм», – сообщил источник Ura.ru.

По одной из версий, мужчина планировал устроить теракт в Когалыме. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Другие подробности не раскрываются.