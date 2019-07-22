Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока»

Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.

Газпром решил достроить восточную ветку «Южного коридора». Отмечается, что данное решение было принято еще в конце прошлого года, однако стало известно об этом сейчас, когда были раскрыты условия тендера «Газпром проектирования», пишет «Коммерсант».

Согласно документам, основанием для тендера является резолюция главы Газпрома Алексея Миллера от 26 декабря 2018 года «о необходимости реализации в полном объеме линейной части магистрального газопровода Починки-Анапа (восточный коридор)».

В Газпроме сообщили, что строительство линейной части «позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края для обеспечения растущего спроса на газ в регионе и надежного обеспечения закачки в ПХГ Северного Кавказа».

Однако издание отмечает, что мощность новой трубы явно избыточна для задачи газификации соседних регионов. По данным источников, единственной разумной причиной возобновления данного проекта является подготовка к увеличению мощности «Турецкого потока», для чего Починки-Анапа и был изначально спроектирован.

Напомним, Россия отказалась от проекта «Южный поток» (газопровод из России в Болгарию по дну Черного моря) в конце 2014 года из-за противодействия Еврокомиссии и решения Болгарии, которая фактически сорвала работы по проекту. По одной из версий, это было сделано под давлением США.

Впоследствии неоднократно сообщалось о возможности возвращения к идее «Южного потока». Особенно активно эта тема обсуждалась в конце 2015 – начале 2016 года, когда обострились российско-турецкие отношения.

В мае 2018 года Болгарский премьер-министр Бойко Борисов заявил, что Россия и Турция не возражают против продления газопровода «Турецкий поток» в сторону Болгарии.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России.