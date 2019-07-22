Суд по делу об изнасиловании дознавательницы решили провести в закрытом режиме

Судебные разбирательства по делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе пройдут в закрытом режиме.

«Суд будет в закрытом режиме, в том числе для журналистов, потому что рассматривается дело о половой неприкосновенности», – сообщили в Кировском районном суде Уфы РИА «Новости».

Отмечается, что в 10.00 (8.00 мск) в суд были доставлены трое обвиняемых и начались слушания.

Ранее адвокат одного из них Аслям Халиков сообщал, что «22 июля в 10.00 (8.00 мск) начнутся предварительные слушания в отношении всех троих бывших полицейских».

Также сообщалось, что обвиняемые не признали свою вину.

Напомним, в конце октября 2018 года в Уфе 23-летняя дознавательница обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловали сослуживцы. Позже все подозреваемые были арестованы.

В отношении трех мужчин было возбуждено уголовное дело, они были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.