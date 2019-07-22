Разработана стратегия развития торговли России до 2025 года

Минпромторг разработал стратегию развития российской торговли до 2025 года, впервые представив концепцию оптовых продовольственных рынков, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, стратегия разработала для создания комфортной потребительской среды. «Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия», – отметил министр в комментарии ТАСС.

Торговля занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в ВВП России: в 2018 году доля отрасли составляла более 14%, напомнил Мантуров.

«В новом документе уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя форматов: сетей, малых форматов, стрит-ритейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли, вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса», – сказал глава Минпромторга.

Кроме того, впервые в стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков.

Ключевыми показателями эффективности торговой политики станут количество торговых объектов, обеспеченность розничной торговой сетью по площадям, плотность торговой сети и количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей.

Ранее сообщалось, что в разработанном проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции, вернув ему самостоятельный статус. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя это сообщение, заявил, что инициатива министерства является циничной и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения.