Онищенко жестко ответил на предложение не считать пиво алкоголем

Инициатива Министерства промышленности и торговли не приравнивать пиво к алкогольной продукции является циничной и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Раз это не алкоголь, значит, будем продавать его в школьных буфетах, в детских садах вместо компота давать? Мамам, кормящим грудью, будем тоже давать, чтобы за счет этой жидкости у них лактация повышалась», – возмутился бывший главный санитарный врач России.

«Мерзавцы эти люди, и когда я узнаю фамилии этих людей, я обещаю подать на них в суд за ненависть к российскому народу», – приводит его слова ТАСС.

Онищенко напомнил, что президент Владимир Путин обозначил задачу по укреплению здоровья населения. В этой связи, по его словам, идея не считать пиво алкоголем является беспринципной и провокационной.

Депутат напомнил, что до 2011 года, когда этот напиток приравняли к алкоголю, пивной алкоголизм был в числе основных причин обращений к наркологам. Он подчеркнул, что в начале «нулевых», когда бурно развивалась пивоваренная промышленность, пивным алкоголизмом страдали в том числе дети.

«Мамы приводили детей к наркологам, а те им говорили, что «у вашего 14-летнего мальчика пивной алкоголизм», они искренне удивлялись: «Это как же так, он же только пиво пьет», – вспоминает Онищенко.

Он предупредил, что либерализация антиалкогольного законодательства может «раскачать ситуацию», и подчеркнул, что подобная попытка предпринимается не впервые. Онищенко напомнил о недавних инициативах разрешить пиво на стадионах. «Органичное слияние зрелищной демонстрации здорового образа жизни: футбол, а рядом осоловевшие глаза, потные загривки, переполненные, перерастянутые от этого зелья желудки и невнятное варняканье на стадионе», – сказал он.

«Вот такая демонстрация крайностей – это тоже исходило в том числе из Минпромторга, и, к большому несчастью, из Минспорта», – посетовал Онищенко.

По его словам, авторы инициативы о пиве во время футбола хотели выручить денег на содержание стадионов. «Можно же еще дальше пойти – можно и наркотики разрешить, и курить разрешить, тоже будут хорошо торговать», – возмутился Онищенко.

Ранее в субботу сообщалось, что Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции, вернув ему самостоятельный статус.

В Госдуме ранее предлагали разделить пиво на «живое» и «мертвое».