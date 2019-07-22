В Иркутской области пьяного водителя скорой заподозрили в смерти беременной

В ДТП в Иркутской области с участием машины скорой помощи, в котором погибла беременная женщина, предположительно виноват пьяный водитель «скорой», сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, 54-летний водитель скорой не справился с управлением и автомобиль перевернулся.

«В результате случившегося 40-летняя местная жительница, которая транспортировалась из поселка Качуг в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла от полученных травм, также госпитализация понадобилась женщине-фельдшеру», – передает РИА «Новости» сообщение регионального главка.

Водитель попытался убежать с места трагедии, но был задержан. Освидетельствование установила, что мужчина был пьян. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что машину скорой помощи закидали камнями во Владивостоке.