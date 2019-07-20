В Мосгоризбиркоме ответили на требование Навального зарегистрировать ряд кандидатов

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал «попыткой политического шантажа» призыв блогера Алексея Навального провести митинг у мэрии, если ряд кандидатов в Мосгордуму не будет зарегистрирован.

Реут подчеркнул, что на избирательные комиссии «давить бесполезно». «Не надо свои личные эмоции и обиды выдавать, представлять как законные основы, лучше к выборам надо готовиться», – приводит его слова «Интерфакс».

Член Мосгоризбиркома добавил, что городской избирком «руководствуемся законом, а не воззванием с трибун».

«А призывы закон не соблюдать – это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», – добавил он.

По данным главного управления МВД России по столице, порядка 12 тыс. человек приняли участие в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Политолог Анна Федоров отметила, что численность акции на проспекте Сахарова нельзя назвать успехом.

Накануне журналисты и блогеры активно обсуждали ошибку, допущенную в цветах российского флага на постере с анонсом акции на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на выходные, 20 и 21 июля, два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в конце прошлой недели оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.