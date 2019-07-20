Рынска похвалила «женщину-танк» Собчак

Телеведущая Ксения Собчак стала хрестоматийным исключением из правила о детях богатых и влиятельных родителей, которых зачастую ждут «поломанные наркотиками, алкоголем и прочим чревоугодием судьбы», заявила журналистка Божена Рынска.

«Дети богатых и влиятельных родителей – что может быть быссмысленнее и беспощаднее в своей вторичности и пустоте? Зачастую их ждут поломанные наркотиками, алкоголем и прочим чревоугодием судьбы, либо теплые места аккуратно высиженные заботливыми родителями. Ксюша Собчак – хрестоматийное исключение из правила!» – написала Рынска в своем Telegram-канале.

«Борат по-русски, женщина-танк и ведущая лошадь ипподрома светскости сумела из лица программы про потрахушки прыгнуть в кандидаты в президенты, из невесты олигарха(ов) стать женой второстепенного актера, из ярой ненавистницы детей очутиться в роли матери-трудяги! И все ошибки, все ляпы, все зашквары – все сама», – заметила светская львица.

По ее словам, Собчак всегда была окутана «флером богатства», выглядела «вкусно и роскошно» во времена «бума аляповатого с леопардом Roberto Cavalli и кислотных мохнатых Juicy Couture». «По меркам нулевых, конечно», – отмечает Рынска.

«Затем во времена холодных декабрьских ветров на Болотной главная светская львица обеих столиц сменила шкурки соболей на скромные пуховички. Продолжалась эта игра, слава Богу, не слишком долго – с выходом на пост главреда SNC стиль Ксюши устаканился, а с кандидатством в президенты совсем образумился», – пишет журналистка, добавляя, что нынешний стиль Собчак «в народе называют интеллектуальный шик».

«Кстати, Ксюш, молодец, в последнее время ну очень стильно выглядишь! Слежу за всеми твоими выходами и смена стилиста явно пошла тебе на пользу. Годы идут, а наша блондиночка в шоколаде становится миниатюрнее и моложе», – добавляет Рынска.

В апреле Божена Рынска объявила, что взяла фамилию покойного мужа – медиаменеджера Игоря Малашенко.

Добавим также, что Рынска заняла первое место в «Рейтинге травли» медиаперсон.

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