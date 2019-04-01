Божена Рынска попросила называть ее Боженой Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что сменила свою фамилию на фамилию мужа, а «старая ей не нужна».

Она обратилась в Facebook к сотрудникам СМИ: «Не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска». Уточняется, что 28 сентября она сменила фамилию и «стала Боженой Малашенко».

Кроме того, Рынска опубликовала видео с «обменом кольцами на свадьбе».

«Я бы хотела, чтобы фамилия моего любимого, обожаемого мужа ко мне приклеилась. Старая фамилия мне не нужна», – говорится в сообщении.