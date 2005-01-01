Рынска стала лидером «Рейтинга травли» медиаперсон

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заняла первое место в «Рейтинге травли» медиаперсон – именно о ней с 22 по 28 марта чаще всего появлялись негативные высказывания в СМИ, блогосфере, соцсетях и Telegram-каналах.

Коэффициент негатива в адрес Рынски составил 33,5%. Причиной, в частности, стало ее интервью Ксении Собчак, а также намерение завести ребенка от покойного супруга с помощью замороженных эмбрионов, чтобы получить наследство.

На второй и третьей строчках оказались феминистка Белла Рапопорт и ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева. У Рапопорт, в прошлом рейтинге занимавшей третье место, коэффициент негатива составил 26,8%. Внимание по-прежнему связано с ее конфликтом с брендом Lush. Коэффициент негатива в адрес Скабеевой – 13,4%. Журналистку чаще всего упоминали в связи с шуточным видеороликом об участии в выборах президента Украины.

В пятерку также вошли телеведущие Владимир Соловьев и Андрей Малахов. А в десятку – Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер, передает RT.

Рейтинг составила компания «Крибрум». Ее специалисты отслеживают почти все публикации Рунета – в среднем около 100 млн комментариев в сутки.