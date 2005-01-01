Руководство Lush опровергло увольнение SMM-менеджера после скандала с феминисткой

Руководство компании Lush опровергло сообщения об увольнении SMM-менеджера компании после скандала с феминисткой Беллой Рапопорт, а также ответило на ультиматум телеведущий Ксении Собчак, пригрозившей отказаться от продукции компании.

«Пиарщица и сммщица Lush по-прежнему работают в компании – обе. Девушек не уволили и не собираются увольнять после скандала с блогеркой Беллой Рапопорт», сообщает Telegram-канал Mash.

Эту же информацию подтверждает Telegram-канал 360: PR-менеджер компании Оксана Чернова опровергла информацию, распространившуюся в соцсетях. «Никого не уволили, все работают!» – заявила она.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Чернова также сообщила, что отказ телеведущей Ксении Собчак от продуктов Lush на фоне скандала не сказывается на прибыли компании. «Ксения Собчак как покупатель Lush, если она таковым была, что в принципе сомнительно, погоды не делает. SMM-менеджер работает в штатном режиме. Мы считаем, он вполне нормально, корректно и адекватно ответил», – отметила Чернова.

Не подтвердил сообщения об увольнении и генеральный директор Lush Russia Дмитрий Азаров. «Нет, это неправда. Мы никого не увольняли и не видим для этого причин», – заявил Азаров, слова которого приводит в Facebook Андрей Сергеев.

Ранее в соцсетях стали появляться сообщения о якобы увольнении SMM-менеджера компании Lush Елены Гарт после скандала с «блогеркой» Беллой Рапопорт, которой компания отказалась предоставлять бесплатный образец своей продукции. Такую реакцию активистка назвала хамством. После этого аккаунты Рапопорт в соцсетях начали высмеивать. Впрочем, некоторые, в том числе Ксения Собчак, поддержала Рапопорт.

Предыдущий громкий скандал с участием феминисток был связан с рекламной кампанией, которую запустил спортивный бренд Reebok. Реклама вызвала широкий общественный резонанс и была раскритикована. При этом головной офис Reebok открестился от этой продукции.