Собчак поддержала феминистку Рапопорт в скандале с производителем косметики

Ксения Собчак высказалась в пользу феминистки Беллы Рапопорт, обвинившей компанию по производству косметики Lush в хамстве из-за отказа предоставлять бесплатный набор косметики.

Белла Рапопорт опубликовала в сети переписку с smm-менеджером компании Lush, в беседе она попросила предоставить бесплатно набор косметики в обмен на отзыв в соцсетях, передает «Говорит Москва».

«Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис», – с таким обращением Рапопорт обратилась к производителю.

Однако представитель компании ответил, что Lush не интересно подобное предложение. Такую реакцию активистка назвала хамством. После этого аккаунты Рапопорт в соцсетях начали высмеивать и блогер сделала их закрытыми.

«Сестринство как раз заключается в том, чтобы поддерживать Беллу, а не издеваться (Рапопорт, между прочим, завалили директ (личные сообщения в Instagram - прим. ВЗГЛЯД) угрозами)», – отреагировала на это Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Она отметила, что не понимает позицию Lush и не будет приобретать «бомбочку для ванны», пока компания не уволит пиарщицу, отвечавшую Рапопорт.

Предыдущий громкий скандал с участием феминисток был связан с рекламной кампанией, которую запустил спортивный бренд Reebok. Реклама вызвала широкий общественный резонанс и была раскритикована. При этом головной офис Reebok открестился от этой продукции.