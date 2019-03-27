Рынска рассказала, как просила Малашенко «сначала написать завещание, а потом вешаться»

Вдова медиаменеджера и политолога, основателя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что уговаривала супруга завещать ей часть имущества до того момента, как он собирался покончить с собой.

«Он же уже начинал грозить суицидом где-то с ноября месяца. Когда он один был на Украине, он говорил, что «я не поеду на суд, я повешусь». Я кричала: «Сначала только на меня завещай что-то, а потом вешайся, я у тебя остаюсь вообще без всего», – рассказала Рынска в передаче Ксении Собчак на YouTube.

Кроме того, она признала, что Малашенко мог покончить с собой в том числе и по ее вине.

«Да, я тоже его не уберегла. Я тоже не уберегла, я не прилетела в Испанию, но я просто очень устала. Да, в последние месяцы я не создавала в доме ласковой и нежной «мимимишной» атмосферы, мне просто не откуда было это брать, я устала очень», – сказала вдова.

При этом она отметила, что не собирается оспаривать то завещание, по которому сейчас распределяется имущество Малашенко.

В конце передачи Рынска заявила, что ее посещают мысли о самоубийстве и она очень скучает по мужу.

Напомним, Малашенко нашли мертвым в Испании. Ему было 64 года. По данным следствия, причина смерти – самоубийство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому Игорь Малашенко оставил наследство.