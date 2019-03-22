Телеведущая Скабеева предложила себя в президенты Украины

Ведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева заявила о готовности баллотироваться в президенты Украины и опубликовала своей «предвыборный ролик» на украинском языке.

По словам Скабеевой, поводом для выдвижения стал тот факт, что сами жители Украины не видят среди кандидатов достойного претендента на должность президента страны, передает «Вести.ру».

«Всего 12% украинцев доверяют президентским выборам. То есть остальные 88% жителей относятся к ним скептически и готовы эти выборы не признавать. Какой из этого можно сделать вывод? На Украине нет достойного кандидата», – заявила телеведущая, ссылаясь на данные американской аналитически-консультативной фирмы Gallup.

Свое обращение Скабеева записала на украинском языке на фоне флага Украины. «Подниму село, остановлю войну, сохраню флот, дам тепло и свет в каждое село! Кто, если не я?», – говорит она.

До президентских выборов на Украине осталось всего 9 дней. Нужно определяться. Мой предвыборный ролик!pic.twitter.com/vAi0f7D4mt — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) March 22, 2019

Впрочем, телеведущая быстро успокоила зрителей: «Заранее говорю всем тем, кто теряет сейчас сознание: «Это шутка!».

Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли предвыборное видео Скабеевой. «Тогда я голосую за Ольгу, и это не шутка!», «Ольга, я голосую за вас обеими руками», «За Скабееву, я первый пойду голосовать», «Эх, не повезло, нет Скабеевой в бюллетене. А я уже хотел на выборы пойти. Не срослось», – комментируют видео пользователи.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Действующий лидер страны Петр Порошенко за две недели до выборов оказался лидером антирейтинга, а кандидату в президенты Владимиру Зеленскому предрекли победу во втором туре при любом раскладе.