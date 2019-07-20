Беглов проверил ход благоустройства квартала Полюстрово 24-27

В Санкт-Петербурге в квартале Полюстрово 24-27 ликвидируют несанкционированную свалку, а также обустроят социальную и транспортную инфраструктуру. Ход работ в ходе объезда Калининского района проверил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Беглов заявил, что нужно «взять всех застройщиков, кто возил сюда грунт, и сказать, что они грабят и обижают наших маленьких детишек. Ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, да и еще и мусор за счет детей вывозят», передает портал spbdnevnik.ru.

Свалку ликвидируют в два этапа. Первый прошел в мае 2019 года, тогда удалось вывезти 34 тыс. кубометров мусора. До конца лета планируется убрать оставшиеся 36 тыс. тонн.

До конца года комитет по строительству сделает проект благоустройства территории квартала, который будет включать в себя тротуары, стоянки, игровые площадки и внутриквартальные проезды.

Кроме того, планируется подготовить проекты школы на 1 тыс. 375 мест, трех детских садов, а также детской поликлиники. Также в квартале построят остановку для общественного транспорта.

В ходе рабочего объезда Калининского района Беглов осмотрел работы по реконструкции фонтана в Любашинском саду. Этот объект выиграл в опросе «Фонтан для горожан».

Ранее там находился старый бассейн, построенный в 1970 году. Объект откроют уже к началу августа. Врио губернатора остался доволен, однако предложил реализовать более современные проекты.

«Нужно выбрать места для нового музыкального фонтана с подсветкой. На дворе XXI век уже появились другие технологии. Надо радовать жителей», – сказал он.

Беглов отметил, что видел новые свето-музыкальные фонтаны в других регионах и они ему понравились.

Он добавил, что необходимо создать специальную программу по реконструкции старых фонтанов и строительству новых.

Ранее потребовал привлекать организаторов незаконных свалок к уголовной ответственности.