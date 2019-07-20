В России одобрили создание единого ресурса с данными о населении

Правительство России одобрило законопроект о создании единого информационного ресурса, в котором будут содержаться сведения о населении страны.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Документ был разработан Минфином, сведения ресурса будут основаны на данных, содержащихся в других государственных и муниципальных информационных системах органов власти.

Полномочия по формированию и ведению федерального ресурса о населении предлагается закрепить за ФНС.

«Одобрить проект федерального закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в решении правительства.

Отмечается, что в данный момент в России отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении и предоставляющий возможность получения полных и достоверных сведений о физлице, необходимых для налоговых органов и решения ряда задач государственного управления.