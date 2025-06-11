МВД опровергло участие полиции в рейдах на мигрантов на объекте Минобороны

Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам

Психолог Бирюков: Научные исследования подтверждают тягу женщин к социопатам

Tекст: Татьяна Косолапова

«Действительно, есть научные исследования, которые доказывают, что женщины очень падки на обладателей так называемой темной триады, в которую входят нарциссизм (самолюбование), макиавеллизм (стремление безраздельно управлять, манипулировать людьми) и психопатия (беспринципность, цинизм, потребительское отношение к людям)», – говорит Бирюков.

Эти люди, продолжает собеседник, в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. «Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово или принимать решения. Часты проблемы с заработком и с законом, – отмечает психолог. – При совместной жизни с такими мужчинами-социопатами приходят прозрение и горькое разочарование. Причем у некоторых женщин это наступает уже после брака, рождения ребенка и покупки квартиры в ипотеку».

При этом, отмечает он, женщины продолжают «держаться» за таких мужчин: прощают им измены, хамство, побои, бегают за ними, упрашивают вернуться. «Берут на себя кредиты, отдают долги, годами лечат от зависимостей, нанимают адвокатов, носят передачи в колонию. Даже дерутся с другими претендентками. Увы, образ «альфа-самца» сложно выбросить из головы», – поясняет специалист.

Он подчеркивает, что желанный всеми женщинами образ мужчины-социопата вовсе не вымышленный, а вполне реальный. «Пары «отличница и хулиган», «тихая, добрая женщина и маргинал-уголовник» – это классика, которую надо знать, чтобы не совершать ошибок. В долгосрочной перспективе отношения с социопатом разрушительны. Их привлекательность – иллюзия, созданная манипуляциями», – говорит психолог. Здоровые партнерские отношения строятся на взаимном уважении, эмпатии и доверии, а не на играх в доминирование, добавляет он.

По словам психолога, женщины с опытом эмоционального насилия или неуверенностью в себе чаще попадают в токсичные отношения с мужчинами-социопатами. «Такой партнер может эксплуатировать их потребность в любви, чередуя манипуляции и «награды». Поэтому, если же есть ощущение, что привлекает именно такой тип, стоит проанализировать свои паттерны выбора партнера – возможно, есть глубинные причины (детские травмы, страх скуки и так далее). Психолог может помочь разобраться в этом», – советует Бирюков.

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