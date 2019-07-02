«Аэрофлот» собрался выполнить все ближайшие рейсы Москва – Прага – Москва

«Аэрофлот» выполнит все назначенные на 3 июля рейсы Москва – Прага – Москва, об этом говорится в заявлении компании.

«В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля Аэрофлот выполнит все рейсы по маршруту Москва – Прага – Москва», – говорится в сообщении на сайте компании.

В рамках утвержденного расписания компания выполнит рейсы SU2010/2011 Шереметьево – Прага – Шереметьево, вылет в 07:30/10:10; SU2012/2013 Шереметьево – Прага – Шереметьево, вылет в 10:10/12:50; SU2018/2019 Шереметьево – Прага – Шереметьево, вылет в 13:00/15:45; SU2024/2025 Шереметьево – Прага – Шереметьево, вылет в 17:00/19:45; SU2016/2017 Шереметьево – Прага – Шереметьево, вылет в 19:15/00:55.

Отмечается, что все корректировки будут оперативно размещаться в официальных аккаунтах соцсетей компании и на сайте «Аэрофлота».

Напомним, авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

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