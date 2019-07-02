В Челябинской области появится экологический ГОСТ

Глава Челябинской области Алексей Текслер предложил разработать экологический стандарт, в соответствии с которым будут приниматься решения об открытии новых производств в регионе. Данную инициативу уже поддержали на федеральном уровне.

Текслер обозначил пять основных принципов экологической политики региона. Главный из них – открытость информации для жителей. «Я абсолютно точно на стороне людей», – заявил он, передает издание «Губерния – Южный Урал».

Уточняется, что глава региона не может запретить строительство промышленных объектов на вверенной ему территории, но он намерен ввести жесткий экологический стандарт, который обязаны будут соблюдать все предприятия.

Также отмечен такой принцип, как формирование южноуральского экологического стандарта. В регионе планируется ввести систему мониторинга экологической обстановки и квотирования выбросов. По словам главы региона, экологический ГОСТ должен соответствовать не только федеральным требованиям, но и международным.

Над формированием стандарта будут работать федеральные и местных специалисты, а также экоактивисты. Помимо этого, для гарантий исполнения экостандарта будут привлечены международные эксперты.

За нарушение экологических норм промышленники будут отвечать перед судом. «Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут», – заявил Алексей Текслер.

Ранее сообщалось, что в Челябинске появится интерактивная карта наполнения мусорных контейнеров.