В Челябинске появится интерактивная карта наполнения мусорных контейнеров

Центр коммунального сервиса (ЦКС) создает в Челябинске ситуационный центр, который будет следить за «живой» схемой переполнения контейнеров с отходами.

В ситуационном центре на специальных экранах отображается информация о состоянии площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Утром или в любое другое время при получении жалобы горожан пункты размещения баков с мусором отображаются красным сигналом, как заполненные. Когда машина забирает содержимое, рабочий делает снимок, на основании которого оператор меняет цвет значка на зеленый, сообщает «Федерал Пресс».

Предусмотрен и третий вариант – когда мусоровоз по какой-то причине не может подобраться к контейнерам. Об этом немедленно сообщается в ситуационный центр, объект отмечают желтым цветом и экстренно принимают меры. В случае, если где-то ситуация особенно осложняется, туда перенаправляют больше машин или меняют очередность их подачи.

Эта система позволит избежать ситуаций переполнения контейнерных площадок. Это будет удобно и регоператору, и населению, и надзорным ведомствам. В будущем интерактивная карта должна стать доступна для рядовых пользователей.

«Как показала работа недавно запущенной «горячей линии», большое количество нареканий от людей вызывает несвоевременный вывоз мусорных контейнеров. Новая система позволит оперативнее реагировать на обращения челябинцев и улучшит качество работ по организации вывоза твердых коммунальных отходов», – отметил исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Пока карта находится в процессе формирования. Для ее создания сотрудники ЦКС лично посещают каждую контейнерную площадку, фиксируют ее состояние, оценивают подъездные пути для спецтехники подрядчиков, определяют ответственных лиц. Только в Челябинске насчитывается около 3,5 тыс. мусорных площадок, а с учетом юрлиц – 6 тыс.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ЦКС, разрабатывается аналогичная платформа и для других городов, внесенных в территориальную схему обращения с отходами кластеров в Челябинской области – Магнитогорска и Карабаша. Уже сейчас в основе виртуальной карты лежит территория протяженностью 600 км.

«Все точки, нанесенные на карту, посетили наши инспекторы. Создание такого ситуационного центра – это уникальный опыт», – рассказал директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

В компании заверяют, что работа ситуационного центра не закладывается в тариф, а значит, населению не придется переплачивать.

Напомним, ранее в Челябинске прошел экологический форум «Чистая страна», на котором министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости выполнения поручения президента России Владимира Путина о недопущении роста тарифа за вывоз ТКО. К слову, Челябинская область стала одним из первых регионов, где была внедрена новая система обращения с отходами. В министерстве экологии региона ранее заявляли, что область будет постепенно переходить на раздельный сбор мусора и развивать переработку отходов.