Путин объяснил опасность конфликта между США и Ираном для России

Россию беспокоит конфронтация между США и Ираном, заявил российский президент Владимир Путин.

«Потому что вблизи наших границ это происходит», – сказал Путин в опубликованном на сайте Кремля интервью Оливеру Стоуну.

Путин пояснил, что дестабилизация ситуации вокруг Ирана может повлиять на государства, с которыми у России «очень тесные, близкие отношения».

Кризис вокруг Ирана грозит «волнами беженцев» и «ущербом мировой экономике и мировой энергетике», сообщается.

Москва «приветствовала бы любое движение» Тегерана и Вашингтона «навстречу друг другу».

Путин отметил, что рост напряженности не пойдет на пользу и американцам. По его словам, «на первый взгляд будут одни плюсы», но необходимо «посчитать, сколько плюсов, сколько минусов».