Епископ Дионисий назначен первым викарием патриарха Кирилла

Епископ Воскресенский Дионисий по распоряжению патриарха Кирилла назначен первым патриаршим викарием с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии.

«Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 16 июля 2019 года (№ Р-02/15) епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии», – сказано на сайте Московской городской епархии.

Епископ Воскресенский Дионисий также был назначен председателем комиссии по церковному имуществу и землевладениям при епархиальном совете Москвы.

В епархии уточнили, что епископ Дионисий сменил митрополита Истринского Арсения, который был избран митрополитом Липецким и Задонским.

Патриарх также освободил его от управления приходами Центрального и Южного викариатств Московской городской епархии. Там руководителями будут епископ Воскресенский Дионисий и епископ Бронницкий Фома.

Ранее сообщалось, что синод РПЦ сменил управляющего делами Московской патриархии.