Синод РПЦ сменил управляющего делами Московской патриархии

Священный синод Русской православной церкви сменил управляющего делами Московской патриархии Варсонофия и наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры Феогноста.

«В рамках состоявшегося заседания члены Священного синода рассмотрели и удовлетворили прошение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия об освобождении его от занимаемой им должности управляющего делами Московской патриархии. Прошение было подано в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии. Управляющим делами Московской патриархии Синод назначил митрополита Тверского и Кашинского Савву», – сообщил синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Вместе с этим архимандрита Савву избрали викарием патриарха с титулом «Зеленоградский». Вместо него на должность первого замглавы управделами МП назначен епископ Воскресенский Дионисий, передает РИА «Новости».

«Касаясь вопроса о перемещении наместников ставропигиальных монастырей, Синод постановил освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, викария патриарха Московского и всея Руси от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, выразив ему благодарность за многолетнее окормление святой обители и сохранив за ним обязанности викария патриарха Московского и всея Руси с титулом «Каширский» и председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству», – рассказал глава синодального отдела Владимир Легойда.

По его словам, новым наместником лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначили викария патриарха епископа Бронницкого Парамона, который до этого являлся наместником Донского монастыря.

Также Синод решил освободить от должности наместника столичного Новоспасского монастыря викария патриарха Кирилла епископа Домодедовского Иоанна. Новым наместником стал другой викарий предстоятеля епископ Воскресенский Дионисий.

Новым главой Орловской митрополии вместо митрополита Антония, которому исполнилось 75 лет, назначен митрополит Мурманский и Мончегорский Симон. Главой Мурманской митрополии теперь стал епископ Североморский и Умбский Митрофан.