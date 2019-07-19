Назван производитель загоревшейся батареи на «Лошарике»

Изготовителем литий-ионной батареи, которая, по предварительным данным, стала причиной возгорания на атомной подлодке «Лошарик», является петербургская компания «Ригель», пишут СМИ.

Аккумуляторная компания «Ригель» имеет с судопроизводителями четыре контракта, которые связаны с литий-ионными аккумуляторными батареями, пишет «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.

Издание отмечает, что сведения о точном количестве батарей компании, установленных на подлодки, засекречены, а их разработка велась на протяжении пяти лет.

Один из бывших руководителей фирмы сообщил, что эту литий-ионную батарею вряд ли могли установить на «Лошарик».

«Думаю, никто бы эту батарею туда не поставил. Если поставили, то идиоты. Извините, сомневаюсь, что туда кто-то поставил эту батарею. Ей там не место, она там не нужна», – сказал он.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.